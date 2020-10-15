Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Big Hit Entertainment Co., управляющая компания известной южнокорейской поп-группы BTS, удвоила капитализацию на дебютных торгах после IPO, прошедшего ранее в этом месяце.

Big Hit разместила акции на $840 млн в ходе IPO, которое, по данным Dealogic, стало крупнейшим в Южной Корее с 2017 года. Компания была оценена в $4 млрд в рамках IPO.

Акции Big Hit открыли торги в Сеуле в четверг на уровне 270 тыс. вон ($236) по сравнению с ценой IPO в 135 тыс. вон. В ходе сессии подъем их стоимости достигал дневного лимита торгов в 30%, а капитализация - $8,5 млрд.

Для сравнения: капитализация одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp. составляет около $15 млрд, Live Nation Entertainment Inc. - порядка $12 млрд.

Спрос на акции Big Hit в ходе IPO существенно превзошел предложение, несмотря на сложное положение, в котором оказалась компания, как и другие представители сектора, из-за пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Один из организаторов IPO отметил, что инвесторы поверили в будущее BTS, особенно в перспективы восстановления концертной активности после снятия карантинных мер. "Лишь несколько артистов или групп в мире может собирать стадионы на свои концерты по всему миру, и BTS - одна из них", - отметил банкир.

В августе этого года BTS, бойз-бэнд, в составе которого семь человек, возглавил хит-парад 100 самых популярных в США песен, еженедельно публикуемый американским журналом Billboard, со своим первым синглом на английском языке. BTS стала первой южнокорейской группой, занявшей первое место в этом хит-параде.

Big Hit, как и многие другие агентства в Южной Корее, ищут талантливых детей, чтобы вырастить из них звезд K-Pop (корейской поп-музыки). По данным Harvard Business School, компания тратит до $100 тыс. в год на каждую потенциальную звезду.