Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране

Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Big Hit Entertainment Co., управляющая компания известной южнокорейской поп-группы BTS, удвоила капитализацию на дебютных торгах после IPO, прошедшего ранее в этом месяце.

Big Hit разместила акции на $840 млн в ходе IPO, которое, по данным Dealogic, стало крупнейшим в Южной Корее с 2017 года. Компания была оценена в $4 млрд в рамках IPO.

Акции Big Hit открыли торги в Сеуле в четверг на уровне 270 тыс. вон ($236) по сравнению с ценой IPO в 135 тыс. вон. В ходе сессии подъем их стоимости достигал дневного лимита торгов в 30%, а капитализация - $8,5 млрд.

Для сравнения: капитализация одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp. составляет около $15 млрд, Live Nation Entertainment Inc. - порядка $12 млрд.

Спрос на акции Big Hit в ходе IPO существенно превзошел предложение, несмотря на сложное положение, в котором оказалась компания, как и другие представители сектора, из-за пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Один из организаторов IPO отметил, что инвесторы поверили в будущее BTS, особенно в перспективы восстановления концертной активности после снятия карантинных мер. "Лишь несколько артистов или групп в мире может собирать стадионы на свои концерты по всему миру, и BTS - одна из них", - отметил банкир.

В августе этого года BTS, бойз-бэнд, в составе которого семь человек, возглавил хит-парад 100 самых популярных в США песен, еженедельно публикуемый американским журналом Billboard, со своим первым синглом на английском языке. BTS стала первой южнокорейской группой, занявшей первое место в этом хит-параде.

Big Hit, как и многие другие агентства в Южной Корее, ищут талантливых детей, чтобы вырастить из них звезд K-Pop (корейской поп-музыки). По данным Harvard Business School, компания тратит до $100 тыс. в год на каждую потенциальную звезду.

Big Hit Entertainment BTS

Новости
Экономический кризис

Счетная палата сочла ожидания Минэкономразвития заниженными в части цен на нефть

Навальный попал в больницу

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

Сбербанк консолидирует 100% Сетелем банка

Тиньков недоволен предложением "Яндекса" по TCS и обсуждал актив с Евтушенковым

Рынок акций РФ превысил 2850п по индексу МосБиржи за счет роста нефти

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"
Экономический кризис

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Экономический кризис

Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на "Яндекс" и "ВКонтакте"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');