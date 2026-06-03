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Кантри-певец Гарт Брукс хочет продать права на свои песни за $2 млрд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Звезда кантри-музыки Гарт Брукс рассматривает возможность продажи прав на свои песни примерно за $2 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сделка может стать рекордной в истории музыкальной индустрии. Для сравнения: в 2024 году Sony Music купила права на каталог песен Queen более чем за $1 млрд.

Брукс популярен главным образом в США, где он является самым продаваемым музыкантом в истории - недавно число продаж его альбомов превысило 200 млн, по этому показателю он обошел The Beatles. Он является единственным музыкантом в США с 10 "брилиантовыми" альбомами (альбомы, продажи которых превысили 10 млн копий).

Сейчас его песни доступны только на стриминговом сервисе Amazon Music, они продаются целыми альбомами.

Amazon Sony Music США Amazon Music Гарт Брукс The Beatles Queen
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