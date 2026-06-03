Кантри-певец Гарт Брукс хочет продать права на свои песни за $2 млрд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Звезда кантри-музыки Гарт Брукс рассматривает возможность продажи прав на свои песни примерно за $2 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сделка может стать рекордной в истории музыкальной индустрии. Для сравнения: в 2024 году Sony Music купила права на каталог песен Queen более чем за $1 млрд.

Брукс популярен главным образом в США, где он является самым продаваемым музыкантом в истории - недавно число продаж его альбомов превысило 200 млн, по этому показателю он обошел The Beatles. Он является единственным музыкантом в США с 10 "брилиантовыми" альбомами (альбомы, продажи которых превысили 10 млн копий).

Сейчас его песни доступны только на стриминговом сервисе Amazon Music, они продаются целыми альбомами.