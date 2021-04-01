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Песков нашел, что день рождения спокойнее отмечать дома, чем в Грузии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Москва решительно осуждает агрессивные действия националистов в связи с приездом в Тбилиси российского телеведущего Владимира Познера и его гостей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он поздравил журналиста с днем рождения, отметив, что лучше этот праздник "встречать дома - здесь спокойнее".

Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян", - сказал Песков на брифинге 1 апреля.

"В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать", - подчеркнул он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее в четверг заявил, что протесты против приезда Познера в Тбилиси с частным визитом, были спровоцированы оппозиционной партией "Единое национальное движение" и ее лидером бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Он назвал это саботажем и подрывом имидж Грузии в период, когда она стала частично открываться для туристов. Действия протестующих, по его словм, вышли за рамки "цивилизованных норм и грузинских стандартов".

Утром 1 апреля Познер с друзьями покинул Грузию.

"Я никому не даю никаких интервью по поводу произошедшего. Я только прилетел и никому ничего не комментирую", - сказал он "Интерфаксу".

Познер с друзьями прилетел в Тбилиси 31 марта отметить предстоящий день рождения. Против его приезда стали высказываться грузинские политики, которые обвинили его в том, что он своих высказываниях об Абхазии не признавал территориальную целостность Грузии.

Стихийные протесты начались вечером в среду у отеля "Винотель", где Познер ужинал, и продолжились у гостиницы, где он остановился на ночь. Здание забросали яйцами, как и автобус, в котором журналист поехал утром в аэропорт. Протесты продолжались всю ночь. Сообщалось, что в ночь на 1 апреля Познера и еще 31 человека, находившихся в "Винотеле" оштрафовали за нарушение действуюшего комендантского часа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что случившееся демонстрирует, что россиянам находиться в Грузии небезопасно.

1 апреля Познеру исполнилось 87 лет.

В Грузии продолжается политический кризис, оппозиция требует досрочных парламентских выборов и отказывается подписывать договор об урегулировании спора без этого пункта. Премьер Гарибашвили 1 апреля обвинил оппозицию в нежелании выходить из "искусственно созданного" кризиса, и объявил, что правительство оставит с ней переговоры и займется экономикой.

Дмитрий Песков Владимир Познер Грузия Тбилиси Ираклий Гарибашвили Михаил Саакашвили Кремль МВД коронавирус Абхазия

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