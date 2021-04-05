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ДНР и ЛНР сообщили о стягивании Киевом сил к линии разграничения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Украинская армия стягивает технику и живую силу к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в телеэфире глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Мы продолжаем фиксировать стягивание техники и личного состава к линии соприкосновения. Наша разведка обладает данными. Но даже СММ (специальная мониторинговая миссия - ИФ) ОБСЕ подтверждает более 600 единиц техники на железнодорожных узлах на украинской стороне", - сказал Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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По его словам, украинские силовики усилили обстрелы территории ДНР: "Если мы возьмем четвертый квартал прошлого года и первый квартал этого года, то мы видим очень серьезный рост обстрелов".

Пушилин считает, что Киев обладает возможностями для эскалации конфликта в Донбассе, задача переговорного процесса в Минске не допустить силового сценария. "Физически возможности такие со стороны Украины есть. Технически тоже у Украины для этого все готово. Будет ли отдан такой приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", - сказал он.

Он также обвинил Киев в "полном саботаже" на переговорной площадке и "отказе от выполнения уже достигнутых договоренностей". "Однако мы со своей стороны придерживаемся Минских договоренностей и работаем над тем, чтобы не допустить эскалации", - уверяет Пушилин.

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В свою очередь в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили бронетранспортеры вблизи жилых домов в городе Счастье в Донбассе.

Со своей стороны, в пресс-центре штаба операции украинских Объединенных сил сообщили, что с начала понедельника в зоне конфликта в Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

А за прошедшие сутки, по данным украинских военных, противник нарушил перемирие 1 раз. "Недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - уточнили в штабе ООС.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось в 2021 году, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие.

Денис Пушилин ДНР Донбасс Украина ЛНР

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