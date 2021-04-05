В ДНР заявили об обострении ситуации на линии разграничения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о росте напряженности на линии разграничения.

"Ситуация обостряется, и это видно невооруженным взглядом. Это видно и по количеству обстрелов, и по разрушениям инфраструктуры", - сказал Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что обострение началось несколько месяцев назад.

"С сентября мы видим наращивание обстрелов и провокаций. Наверное, пик - с декабря месяца. Почему именно сейчас? Это конечно, приход к власти Байдена (президента США - ИФ), который воодушевил во многом нынешний Киев, это пример с Карабахом, который придал мнимой уверенности радикальным элементам в правительстве Украины. И внутренняя ситуация на Украине. Политический кризис и экономический кризис. Возможно, они видят выходом именно войну", - сказал Пушилин.

При этом он отметил, что вопрос мобилизации дополнительных сил на фоне обострения ситуации пока не рассматривается.

"На данный момент вопрос дополнительной мобилизации не рассматриваем. Такой необходимости пока нет", - заявил Пушилин.

По его мнению, тем не менее есть вероятность ударов украинской армии по Горловке (севернее Донецка) или на южном направлении. "Вероятнее всего, атака будет на Горловском и южном направлении. У нас есть более детальные данные, но не хотелось бы их сейчас озвучивать", - сказал Пушилин.

Он заверил, что народная милиция ДНР готова к нападению со стороны Украины.