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Издательство Tribune получило предложение о покупке за $680 млн

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров американской гостиничной сети Choice Hotels International Стюарт Байнум и швейцарский миллиардер-филантроп Хансйорг Висс предложили купить издательство Tribune Publishing, одно из крупнейших в США, примерно за $680 млн, или $18,50 за акцию.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, специальный комитет совета директоров Tribune решил, что заявка, поданная Байнумом и Виссом в конце прошлой недели, вполне вероятно, приведет к выработке соглашения, которое будет считаться более выгодным по сравнению со сделкой, заключенной с хедж-фондом Alden Global Capital.

Это означает, что фонду Alden, скорее всего, придется улучшить свое предложение, если он не хочет упустить сделку, отмечает WSJ.

Alden, крупнейший акционер Tribune с долей 31,6%, в феврале заключил предварительное соглашение о покупке оставшихся акций компании по цене $17,25 за бумагу. Сделка, которая оценивает Tribune примерно в $635 млн, требует одобрения двух третей других акционеров, а также регулирующих органов.

В 2019 году Alden приобрел 11,5 млн акций Tribune за $145,4 млн, или примерно $12,64 за акцию.

Tribune Publishing владеет изданиями Chicago Tribune, Baltimore Sun, New York Daily News и целым рядом других. С начала текущего года капитализация компании выросла более чем на 30%.

Tribune Publishing США Chicago Tribune Baltimore Sun Alden Choice Hotels International Стюарт Байнум Хансйорг Висс

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