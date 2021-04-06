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В Иордании запретили публикации о предполагаемом заговоре с участием принца

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор столицы Иордании Аммана Хасан аль-Абдаллат во вторник запретил публиковать любую информацию о предполагаемом заговоре с участием бывшего наследного принца Хамзы ибн Хусейна, сообщает телеканал Al Jazeera.

"Чтобы держать расследование секретных служб в отношении принца Хамзы и других в тайне, (решено) запретить публикацию всего, что связано с этим вопросом на текущей стадии", - заявил Хасан аль-Абдаллат.

Он уточнил, что запрет относится ко всем средствам массовой информации и социальным сетям.

Иорданского принца власти обвиняют в сговоре с иностранными силами с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Накануне, 5 апреля, он сообщил, что армейское командование приказало ему не контактировать с внешним миром и не покидать дворец. Но Хамза ибн Хусейн отметил, что повиноваться этому приказу не намерен.

Хамза ибн Хусейн был наследным принцем Иордании, но его лишили этого титула в 2004 году.

Почему власти решили принять меры против Хамзы ибн Хусейна именно сейчас, остается неясным, отмечают СМИ. По некоторым сообщениям, принц в последнее время неоднократно посещал племенные собрания, где критиковали короля.

Иордания Хамза ибн Хусейн

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