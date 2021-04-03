В Иордании членов королевской семьи заподозрили в заговоре против короля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Иорданские власти задержали бывшего наследного принца королевства и почти 20 человек в субботу после того, что официальные лица назвали их действия "угрозой стабильности страны", сообщает Washington Post.

Принц Хамза бин Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна, был помещен под домашний арест в своем дворце в Аммане на фоне продолжающегося расследования о предполагаемом заговоре с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник ближневосточной разведки.

Среди других арестованных были Шариф Хасан, который также является членом королевской семьи, и Бассем Авадулла, гражданин Саудовской Аравии, сказал чиновник.

Хамза был проинформирован о своем задержании высокопоставленными иорданскими военными офицерами, которые прибыли в его дом в сопровождении охраны в тот момент, когда начались другие аресты, сказал представитель разведки. О масштабных арестах также сообщалось в иорданских социальных сетях.

Неясно, насколько близко предполагаемые заговорщики были к осуществлению плана и что именно они планировали сделать. Офицер разведки описал план как "хорошо организованный" и сказал, что заговорщики, по-видимому, имели "иностранные связи".

Ожидаются дополнительные аресты, сказал представитель разведки, который, как и другие опрошенные, говорил анонимно. Иорданский советник дворца подтвердил, что аресты были произведены в связи с "угрозой стабильности страны".

Принц Хамза являлся наследным принцем Иордании в течение четырех лет, прежде чем титул был передан старшему сыну нынешнего монарха Хусейна.

После смерти короля Хусейна ибн Талала в 1999 году король Абдалла II стал править страной. Король пользуется популярностью на местном и международном уровнях за поддержание стабильности в стране, а также известен тем, что поощряет межконфессиональный диалог и умеренное понимание ислама. Во внешней политике Абдалла II продолжил линию своего отца, при котором Иордания стала близким союзником США.