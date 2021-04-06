В Дубае арестовали россиянина за съемку голых девушек на балконе отеля

Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Дубае арестовали гражданина России, который организовал фотосъемку обнаженных женщин на балконе одного из отелей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на российского вице-консула Ивана Губанова.

По его словам, задержали и девушек, участвовавших в эротической фотосессии.

Ранее полиция Дубая заявила о задержании группы людей по подозрению в участии в развратных действиях. В ОАЭ эта статья считается очень серьезной, отмечается в сообщении. Нарушение закона о публичной порядочности в ОАЭ, в том числе демонстрация наготы и другого "непристойного поведения", влекут за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штраф в размере 5 тыс. дирхамов ($1360). Распространение порнографического материала также карается тюремным сроком и высокими штрафами.

В интернете ранее в апреле опубликовали фотографии, вызвавшие резонанс в Дубае. На них видно, как среди бела дня на балконе порядка 10 обнаженных девушек позируют фотографу на групповом снимке.

Вице-консул России в Дубае Иван Губанов в понедельник сообщил, что гражданину России, который обвиняется в ОАЭ в организации неприличной фотосессии, грозит от полугода тюрьмы.

"Российских гражданок среди задержанных девушек нет, задержан только один российский гражданин по подозрению в том, что он был организатором этого мероприятия, - сказал дипломат "Интерфаксу" в понедельник.

Как ранее сообщалось, вместе с гражданином РФ были задержаны 11 девушек, имеющих гражданство Украины.