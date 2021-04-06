Бабарико временно отказался от дачи показаний по "делу Белгазпромбанка"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико отказался от дачи показаний на текущем этапе суда по "делу Белгазпромбанка".

"Я не буду пока на этом этапе отвечать ни на какие вопросы, давать какие-то объяснения, какие-то показания. Считаю, что я достаточно много сказал по сути предъявляемых обвинений", - заявил Бабарико в суде во вторник.

Как сообщалось, Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело "Белгазпромбанка" 17 февраля. Фигурантам дела из числа бывших топ-менеджеров банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованной группой, по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса республики.

Еще один фигурант уголовного дела, совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" (компания-клиент "Белгазпромбанка" - ИФ) обвиняется в даче взятки должностным лицам банка на сумму не менее $2,476 млн по ч.2 ст.431 УК.

Бабарико обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях все обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.