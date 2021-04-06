Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 638+492 075

Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинского (народа) – мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой – у меня с ним был разговор 8 февраля – он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это ", - цитирует Зеленского его пресс-служба во вторник.

Отмечается, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата на Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время ", - сказал руководитель Офиса президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Со своей стороны, Минздрав Украины сообщил, что поставка вакцин ожидается в течение 2021 года. "Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 (года)", - отметил глава Минздрава Максим Степанов, слова которого приводит министерство в телеграме.

Ранее планировалось, что вакцина Pfizer будет поставлена на Украину в конце февраля - начале марта.

23 февраля 2021 года главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал о регистрации на Украине вакцины от COVID-19 компании Pfizer.

В конце марта стало известно, что правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX, которые будут доставлены траншами до конца июня.

Хроника коронавируса. Апрель.

10
Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина
Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране
Украина Pfizer коронавирус

Новости по теме

Новости

Испытания гиперзвукового оружия в США закончились неудачей

Испытания гиперзвукового оружия в США закончились неудачей

Что произошло за день: вторник, 6 апреля

Финал конкурса "Миссис Шри-Ланка" завершился срывом короны с победительницы

Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ по делу о свержении конституционного строя

Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ по делу о свержении конституционного строя

МВД Франции не нашло подтверждений вип-ужинов членов кабмина

МВД Франции не нашло подтверждений вип-ужинов членов кабмина
Пандемия коронавируса

Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

В Дубае арестовали россиянина за съемку голых девушек на балконе отеля

В Дубае арестовали россиянина за съемку голых девушек на балконе отеля

Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе

Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе

МИД РФ разочарован реакцией Запада на действия Киева в Донбассе

Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели

Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');