Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинского (народа) – мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой – у меня с ним был разговор 8 февраля – он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это ", - цитирует Зеленского его пресс-служба во вторник.

Отмечается, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата на Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время ", - сказал руководитель Офиса президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Со своей стороны, Минздрав Украины сообщил, что поставка вакцин ожидается в течение 2021 года. "Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 (года)", - отметил глава Минздрава Максим Степанов, слова которого приводит министерство в телеграме.

Ранее планировалось, что вакцина Pfizer будет поставлена на Украину в конце февраля - начале марта.

23 февраля 2021 года главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал о регистрации на Украине вакцины от COVID-19 компании Pfizer.

В конце марта стало известно, что правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX, которые будут доставлены траншами до конца июня.