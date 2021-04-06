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Белый дом заявил, что вхождение Украины в НАТО зависит от альянса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это (вступление в НАТО - ИФ) какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала она.

"Но это НАТО примет решение на этот счет", - заключила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке страны и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - цитирует Зеленского во вторник его пресс-служба.

Согласно сообщению, Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".

Позднее в Кремле выразили сомнение в состоятельности заявления президента Зеленского о необходимости вступления Украины в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского.

США Украина НАТО

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