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Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе

Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Иван Николаев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО –это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - цитирует Зеленского во вторник его пресс-служба.

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Согласно сообщению, Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".

Президент Украины также призвал страны НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать военное присутствие в черноморском регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и мешает торговому судоходству", - указал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае появления войск США на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ.

Украина Владимир Зеленский НАТО Йенс Столтенберг Донбасс РФ

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