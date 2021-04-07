Что случилось этой ночью: среда, 7 апреля

Ограничение использования Zoom для российских компаний, депортация участников фотосессии из ОАЭ, празднование Благовещения православными верующими

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белый дом заявил, что вхождение Украины в НАТО зависит от Североатлантического альянса. Об этом сообщила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

- Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием. Длительность сессий с корпоративных аккаунтов будет составлять не более 40 минут.

- Индия может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca к июню. На данный момент поставки вакцины в другие страны приостановлены из-за резкого рoста заболеваемости COVID-19 в стране. Глава Института сыворотки Индии Адар Пунавалла сообщил, что компания предпочла "на два месяца" сделать Индию "приоритетом" для поставок вакцины.

- Задержанного в Дубае россиянина и участников фотосессии депортируют из ОАЭ. Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, который противоречил закону ОАЭ.

- Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Каждый год он отмечается 7 апреля. На Руси издавна существовал обычай в этот день выпускать на волю птиц, символизирующих Святой Дух.