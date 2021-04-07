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Губернатор Калифорнии планирует полностью открыть штат к 15 июня

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Калифорния полностью снимет все ограничения, связанные с COVID-19, к 15 июня при условии, что нынешние темпы вакцинации сохранятся, заявил во вторник губернатор штата Гэвин Ньюсом.

"Мы можем с уверенностью сказать, что к 15 июня мы можем начать открываться в обычном режиме при условии постоянного ношения масок и постоянной бдительности", - сказал Ньюсом в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что все предприятия смогут повторно открыться, а жителям штата предложат следовать "здравым мерам по снижению рисков".

Крупномасштабные мероприятия в закрытых помещениях будут разрешены с соблюдением требований тестирования на COVID-19 или проверки вакцинации, добавил он. Тем не менее, по его словам, штат сохранит "возможность пересмотреть дату 15 июня, если это необходимо".

"Теперь мы можем начать планировать нашу жизнь после пандемии, (...) свет в конце этого туннеля никогда не был ярче", - сказал Ньюсом в специальном заявлении.

В Калифорнии проживает 40 млн человек, 20 млн доз вакцины уже были здесь применены. Штат пережил всплеск COVID-19 зимой, став одним из эпицентров распространения вируса в стране. Однако с середины января наблюдалось резкое снижение числа инфекций. В последние недели число случаев заболевания оставалось низким несмотря даже на то, что их число выросло в других частях США.

Хроника 09 января 2020 года – 07 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Калифорния Гэвин Ньюсом COVID-19

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