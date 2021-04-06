Число случаев COVID в мире превысило 131,7 млн, число жертв - 2,86 млн

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 131 716 054, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 861 100, выздоровели более 105 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 30 785 390 инфицированных COVID-19, зафиксировано 556613 летальных исходов, излечились более 23 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 13 013 601 заболевший, умерли 332 752 человека, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 686 049, число скончавшихся - 165 547, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 368,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 712 человек, Бразилии - 1 559 Индии - 119.