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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 132 302 451+488 813

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 132,4 млн

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 132 423 013, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 872 575, выздоровели более 105 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 847 145 инфицированных COVID-19, зафиксировано 556 528 летальных исходов, излечились более 24 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 100 580 заболевших, из них умерли 336 947 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 801 785, число скончавшихся - 166 177, выздоровели более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 370,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 715 человек, Бразилии - 1 579, Индии - 120.

Хроника коронавируса. Апрель.

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