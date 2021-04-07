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Роспотребнадзор начинает консультировать граждан по "ЭпиВакКороне"

Роспотребнадзор начинает консультировать граждан по "ЭпиВакКороне"
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора в среду начинают консультировать граждан по вопросам иммунизации вакциной "ЭпиВакКорона", сообщает официальный сайт Роспотребнадзора.

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"В связи поступлением вакцины в субъекты Российской Федерации, специалисты Единого консультационного центра Роспотребнадзора предоставят информацию о вакцине "ЭпиВакКорона", в том числе о принципах работы вакцины, показаниях и противопоказаниях к вакцинации, особенностях ее применения и других вопросах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Единого консультационного центра прошли специальную подготовку для информационного взаимодействия с гражданами.

Роспотребнадзор напоминает, что главной и самой эффективной защитой от COVID-19 является вакцинация.

Хроника 09 января 2020 года – 07 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор ЭпиВакКорона Коронавирус

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