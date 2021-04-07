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Ученый рассказал о разнице в действии российских вакцин от COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Все три отечественные вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 являются эффективными и безопасными, просто у них разнонаправленное действие, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

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"Все созданные сегодня в России вакцины (от COVID-19 - ИФ) эффективны, надежны и безопасны, просто каждая действует по-своему. И я считаю большим достижением нашей науки то, что за очень короткий срок мы создали вакцины разнонаправленного действия", - сказал Семенов в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

По его мнению, российские вакцины от COVID-19 - векторный "Спутник V", пептидная "ЭпиВакКорона" и цельновирионный "КовиВак" - "это как разное оружие, разные снаряды, но все они в конечном счете губительны для коронавируса".

"Цельновирионная вакцина действует как мощный молот, - раз, и осталось от вируса мокрое место; векторная, как меч, - рубанул, и голова с плеч. Ну а пептидная - это примерно то же самое, как ударить вирус острым кинжалом в самое сердце", - сказал вирусолог.

При этом он подчеркнул, что "разные свойства вакцин позволят нам выбирать в дальнейшем, кому какую лучше применить, исходя из возраста, заболеваний, других индивидуальных особенностей организма".

"Сейчас мы активно накапливаем этот опыт. Настанет момент, когда, вакцинация будет сезонной, плановой, и мы сможем его применить", - отметил Семенов.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три отечественные вакцины от COVID-19: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

18 января в России началась массовая вакцинация.

Хроника 09 января 2020 года – 07 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
SARS-CoV-2 Вектор Роспотребнадзор COVID-19 Спутник V ЭпиВакКорона КовиВак Александр Семенов

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