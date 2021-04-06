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В Роспотребнадзоре сочли напряженной ситуацию с COVID-19 в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, говорить о продолжении снятия ограничений пока рано, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Москвы Юлия Кобзева.

"Ситуация остается достаточно напряженной, не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные меры", - сказала Кобзева на заседании комиссии Мосгордумы по образованию во вторник.

Она отметила, что с середины февраля в Москве фиксируется снижение темпов заболеваемости на 1-3% в неделю.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 6 апреля, в Москве суточный COVID-прирост составил 1747 случаев инфицирования, российская столица по-прежнему лидирует по этому показателю среди всех других регионов.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Роспотребнадзор Юлия Кобзева Коронавирус

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