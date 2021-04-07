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Премьер Канады заверил Зеленского в поддержке Украины

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины.

"Спасибо за звонок, Владимир – всегда приятно... работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется", - написал Трюдо в твиттере в ответ на твит Зеленского.

Глава украинского государства в своем твите поблагодарил Трюдо за поддержку Украины от Канады "в трудные времена" и пригласил на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

"Спасибо, Джастин Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. Помощь Канады в получении @NATO MAP (ПДЧ - План действий по членству в НАТО - ИФ) станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать вас на саммите Крымской платформы 23 августа", - написал Зеленский.

Накануне Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе.

Представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса.

Украина Канада Джастин Трюдо Владимир Зеленский

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