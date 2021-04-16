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Трюдо и Меркель обсудили активность РФ в Крыму и на границе с Украиной

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора обсудили действия России в Крыму и вдоль границы с Украиной.

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"Лидеры двух стран выразили глубокую озабоченность недавней военной активностью России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Канады.

Трюдо и Меркель также обсудили общие приоритеты и ценности в отношениях с Китаем, глобальную пандемию COVID-19 и меры, принимаемые в Канаде и Германии для обеспечения безопасности людей.

"Они подчеркнули важнейшую роль вакцин в борьбе с вирусом и важность международного сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Канады и канцлер Германии согласились с необходимостью масштабных действий по борьбе с изменением климата.

Джастин Трюдо Ангела Меркель

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