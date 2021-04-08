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РФПИ начал переговоры с властями Германии о поставке "Спутника V"

РФПИ начал переговоры с властями Германии о поставке "Спутника V"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с властями Германии о поставке вакцины "Спутник V", говорится в заявлении фонда.

"РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке "Спутника V" для Германии", - говорится в заявлении в твиттере производителя в четверг.

Ранее в четверг стало известно, что власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планирует самостоятельно закупить "Спутник V". Как заявил глава регионального Минздрава Гарри Главе, регион намерен закупить более 1 млн доз этого препарата.

В марте канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что ФРГ может закупить "Спутник V" самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение о закупках на уровне Евросоюза и при условии, что вакцина будет допущена на рынок ЕС.

Хроника 09 января 2020 года – 08 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V РФПИ Германия Коронавирус

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