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Марин Ле Пен раскритиковала Макрона из-за проблемы с COVID-вакцинами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в пятницу заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон никак не решает проблему с недостаточным количеством вакцин от коронавируса COVID-19, тогда как некоторые другие европейские страны самостоятельно ведут переговоры с потенциальными поставщиками.

"В то время, как Германия ведет напрямую переговоры с Россией по "Спутнику V", а Италия - напрямую с Moderna, Франция Макрона и (премьера Жана - ИФ) Кастекса сидит сложа руки, оставаясь заложником европейской бюрократии", - написала Ле Пен в твиттере.

"Чего они ждут, чтобы начать действовать?" - спрашивает политик.

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Марин Ле Пен неоднократно отмечала, что властям Франции нужно стремиться к диверсификации вакцин от коронавируса COVID-19. Перечисляя возможные дополнительные варианты поставок, Ле Пен говорила о "вакцинах из России, Китая".

Накануне, 8 апреля, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия может начать переговоры с РФ о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Со своей стороны, итальянские СМИ сообщают, что премьер Италии Марио Драги проводит переговоры с американской компанией Moderna, чтобы выяснить, можно ли договориться о поставках в Италии дополнительных партий вакцины. До сих пор все вакцины от COVID-19 Италия получала на основе общего плана ЕС.

Во многих странах этот план подвергается критике, так как на практике не дает возможности быстро провести иммунизацию населения. Именно поэтому некоторые страны ЕС и стремятся уже самостоятельно организовать дополнительные препараты. В частности, это удалось сделать Венгрии, которая помимо одобренных на уровне ЕС вакцин от коронавируса, также применяет российские и китайские препараты.

Ле Пен ранее весной уже заявляла о необходимости искать новые источники поставок вакцины. Похожего мнения придерживается и лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон: по его мнению, при организации поставок вакцин от COVID-19 геополитические вопросы не должны играть роль.

Во Франции за время пандемии зафиксировали почти 5 млн случаев заражения COVID-19, более 98 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Марин Ле Пен Эммануэль Макрон Франция Коронавирус

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