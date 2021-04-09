Очередной прототип корабля Starship установлен на стартовой площадке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Очередной прототип космического корабля Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс, установлен на стартовой площадке в Техасе в преддверии предстоящего запуска, сообщил специализированный сайт NASASpaceflight.

Ожидается, что 12-13 апреля будут осуществлены статические огневые испытания двигателей прототипа SN15, после чего будет осуществлен запуск корабля в суборбитальный полет.

В рамках испытания корабль должен будет выйти на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку.

Предыдущие четыре суборбитальных испытания прототипа корабля закончились неудачей. Прототипы взорвались при посадке из-за технических проблем с двигателями.

В ходе последнего испытания, которое состоялось 30 марта, прототип корабля SN11 после полета на суборбитальную орбиту взорвался за минуту до вертикальной посадки. По словам основателя SpaceX Илона Маска, причиной стала "утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть авионики".

Маск сообщил, что на прототипе SN15 по сравнению с предыдущими версиями проведены "сотни конструктивных усовершенствований".