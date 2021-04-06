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Илон Маск объяснил взрыв прототипа корабля Starship утечкой метана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Утечка метана стала причиной взрыва в ходе испытания очередного прототипа американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Произошла (относительно) небольшая утечка CH4 (метана - ИФ), которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть бортовой электроники. Это исправим до воскресенья", - написал Маск в твиттере.

Запуск в тестовый суборбитальный полет прототипа SN11 (одиннадцатого серийного испытательного аппарата) был осуществлен 30 марта с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку. Однако за минуту до приземления пропал видеосигнал с борта корабля.

Он взорвался на высоте одного километра над землей после включения двигателя номер два для осуществления посадки.

Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений.

Это уже четвертое подряд неудачное испытание при полете на суборбитальную высоту.

В настоящее время SpaceX уже готовит к испытанию новый прототип корабля - SN15. О предварительных сроках, когда эта версия корабля пройдет статические огневые испытания двигателей, а затем будет запущена в суборбитальный полет, данных пока нет.

По словам Маска, на прототипе SN15 по сравнению с предыдущими проведены "сотни конструктивных усовершенствований".

Starship SpaceX Илон Маск

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