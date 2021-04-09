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Австралия частично отказалась от вакцины AstraZeneca в пользу Pfizer

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Австралия удвоила заказ вакцины от COVID-19 компании Pfizer, решив пересмотреть свой план вакцинации населения препаратом AstraZeneca из-за риска образования тромбов, сообщил в пятницу премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Австралия присоединилась к странам, ранее ограничившим использование вакцины AstraZeneca из-за случаев вызываемых ею тромбозов. Местные органы здравоохранения изменили свои рекомендации, заявив, что почти 12 млн человек в возрасте до 50 лет должны вакцинироваться препаратом Pfizer вместо AstraZeneca.

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В результате, как сообщил премьер, Австралия удвоила предыдущий заказ Pfizer до 40 млн доз, достаточных для вакцинации четырех пятых населения. Поставка препарата Pfizer ожидается до конца текущего года.

В то же время Моррисон после заседания национального кабинета министров, посвященного вопросам борьбы с вирусом, заявил журналистам: "Это не запрет на вакцину AstraZeneca. Для тех, кому за 50, существует сильный стимул принимать эту вакцину".

Кроме препаратов AstraZeneca и Pfizer Австралия заказала 51 млн доз вакцины, испытываемой американским фармацевтическим гигантом Novavax Inc, но местные власти заявляют, что не ожидают одобрения продукта до конца 2021 года.

Страна также продолжает производство своей вакцины. Университет Квинсленда проводит испытания собственного препарата, его испытания были прерваны в декабре, когда он давал ложноположительные результаты тестов на ВИЧ.

Австралия AstraZeneca Pfizer

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