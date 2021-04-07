EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких "побочек" вакцины AstraZeneca

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) пришло к выводу, что риск возникновение тромбов нужно включить в список редких побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

"Комитет EMA по оценке фармакологических рисков PRAC сегодня пришел к выводу, что тромбы с низким уровнем тромбоцитов следует включить в список очень редких побочных эффектов препарата Vaxzevria, которую в прошлом называли вакциной от COVID-19 AstraZeneca", - говорится в пресс-релизе, опубликованном EMA в среду.

При этом в EMA подтвердили, что преимущества вакцины по-прежнему превышают риски, связанные с ее применением.

6 апреля руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери заявил, что не сомневается в существовании взаимосвязи между применением вакцины от COVID-19 от компании AstraZeneca и крайне редкими случаями тромбоза.

"Я считаю, что теперь мы можем это сказать: Ясно, что тут есть связь с вакциной. А что именно в ней вызывает эту реакцию, тем не менее, мы пока не знаем... Подводя итог... мы скажем, что связь есть, но нам еще нужно понять, каким образом это происходит", - сказал Кавалери в интервью газете Il Messaggero.

При этом он заверил, что несмотря на это, польза от применения вакцины перевешивает потенциальные отрицательные последствия для здоровья. Специалист подчеркнул, что теперь EMA следует подумать об уточнении рекомендаций к применению препарата AstraZeneca. В качестве примера Кавалери отметил, что, видимо, хуже всего в этом плане данная вакцина действует на молодых женщин.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Но ЕМА в итоге объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого большинство стран возобновили использование вакцины AstraZeneca.