Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:35Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Pfizer в мае будет готова расширить поставки в США своей вакцины

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - К концу мая текущего года по мере расширения производства компания Pfizer может на 10% увеличить поставки своей вакцины от коронавируса в Соединенные Штаты, написал исполнительный директор компании Альберт Бурла в своем твиттере во вторник.

В миреВ США рекомендовали приостановить введение вакцины J&J из-за тромбозовЧитать подробнее

Бурла также информировал, что компания поставит все заказанные 300 млн доз на две недели раньше, чем ожидалось. Она должна обеспечить поставку правительству США 100 млн доз к концу марта и еще 100 млн - к концу мая, а остальные - к концу июля.

Сама компания также сообщила, что после проведения оценки данных о безопасности применения препарата не обнаружено никаких свидетельств образования тромбов.

"Этот анализ данных о безопасности включает в себя обзор всех побочных эффектов, полученных после вакцинации до 27 марта", - говорится в сообщении.

Это заявление Pfizer появилось после того, как во вторник медицинские власти США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson по крайней мере на несколько дней в связи с тем, что у шести женщин в возрасте до 50 лет после прививок образовались тромбы.

Хроника 09 января 2020 года – 14 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer Moderna COVID-19 SARS-CoV-2 США

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

J&J решила отсрочить поставки своей вакцины в Европу

J&J решила отсрочить поставки своей вакцины в Европу

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США

Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США

Талибы отказались от участия в конференциях до вывода иностранных войск из Афганистана

Экологи обеспокоены планами Японии слить в океан воду с "Фукусимы-1"

Экологи обеспокоены планами Японии слить в океан воду с "Фукусимы-1"

Белый дом уточнил, что саммит РФ-США не повлияет на решение о санкциях

Путин поддержал инициативу Ниинистё о саммите в 2025 году ради "духа Хельсинки"

Пандемия коронавируса

Турция ввела частичный локдаун на две недели из-за COVID-19

Турция ввела частичный локдаун на две недели из-за COVID-19

WP узнала о планах Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября

Байден провел телефонный разговор с Путиным

Байден провел телефонный разговор с Путиным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');