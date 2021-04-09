Москву обеспокоила активность неприбрежных государств в Черном море

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена повышенной активностью неприбрежных государств, включая страны НАТО, в Черном море, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Участилось количество заходов натовских стран, продолжительность нахождения боевых кораблей", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

Так он прокомментировал сообщения о том, что США уведомили Турцию о том, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через Босфор в Черное море.

По словам Грушко, для Москвы "принципиально важно, чтобы такая активность осуществлялась в строгом соответствии с положениями конвенции Монтре, которая устанавливает пределы для кораблей неприбрежных стран, а также продолжительность их нахождения".

"Мы продолжаем исходить из того, что ответственность за поддержание безопасности в Черном море принадлежит самим Черноморским государствам, которые создали весь необходимый инструментарий для этого, включая ОЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества - ИФ)", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

8 апреля представитель Пентагона сказал журналистам, что рассматривается возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной. Он напомнил, что, по конвенции Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о планирующемся проходе кораблей через Дарданеллы и Босфор.

7 апреля о наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море, заявила представитель МИД России Мария Захарова.