Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Москву обеспокоила активность неприбрежных государств в Черном море

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена повышенной активностью неприбрежных государств, включая страны НАТО, в Черном море, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Участилось количество заходов натовских стран, продолжительность нахождения боевых кораблей", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

Так он прокомментировал сообщения о том, что США уведомили Турцию о том, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через Босфор в Черное море.

По словам Грушко, для Москвы "принципиально важно, чтобы такая активность осуществлялась в строгом соответствии с положениями конвенции Монтре, которая устанавливает пределы для кораблей неприбрежных стран, а также продолжительность их нахождения".

"Мы продолжаем исходить из того, что ответственность за поддержание безопасности в Черном море принадлежит самим Черноморским государствам, которые создали весь необходимый инструментарий для этого, включая ОЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества - ИФ)", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

8 апреля представитель Пентагона сказал журналистам, что рассматривается возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной. Он напомнил, что, по конвенции Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о планирующемся проходе кораблей через Дарданеллы и Босфор.

7 апреля о наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

МИД Черное море США Турция НАТО Александр Грушко Мария Захаров Пентагон Украина

Новости по теме

Новости

Корабль "Союз МС-18" с новым экипажем пристыковался к МКС

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Из здания Минобороны Армении вертолетами эвакуируют сотрудников

Черногория продлила безвизовый режим для россиян

Черногория продлила безвизовый режим для россиян

В МИД РФ увидели тенденцию к обострению ситуации в Донбассе

Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан

Возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ
Пандемия коронавируса

От коронавируса в мире погибли более 2,9 млн человек

Что случилось этой ночью: пятница, 9 апреля

Великобритания в мае определится с возобновлением зарубежных поездок

Великобритания в мае определится с возобновлением зарубежных поездок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');