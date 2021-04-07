МИД РФ заявил о наращивании активности НАТО на Украине и в Черном море

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - НАТО продолжает наращивание активности своих вооруженных сил на территории Украины и в Черном море, заявили в МИД России.

"Обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе и на российско-украинской границе. В качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую провоцируют сами киевские власти, а также плановые мероприятия российских вооруженных сил по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в среду.

Как отмечается в документе, "рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины".

В комментарии также отмечается, что "в настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня".

Захарова напомнила, что на 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса. "Существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, по ее словам, "продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами".

"Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Россия выступает "за урегулирование конфликта в Донбассе исключительно мирными средствами на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией 2202 СБ ООН".