Экипаж корабля "Союз МС-17" вернется на Землю 17 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж МКС-64 в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс" должны вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-17" 17 апреля. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Ранее в пятницу пилотируемый корабль "Союз МС-18" доставил на МКС новый экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай. Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки. Командир экспедиции Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Ванде Хай и Дубров останутся на орбите на более продолжительный срок.