Британцев из-за пандемии призвали не возлагать цветы в память о принце Филиппе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Подданные Великобритании несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку в память скончавшегося супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, но власти призывают этого не делать, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, пишут британские СМИ.

"Несмотря на то, что это чрезвычайно трудное время для многих, мы просим общественность не собираться у королевских резиденций и продолжать придерживаться советов органов здравоохранения, в том числе избегать собраний большими группами и минимизировать количество поездок", - сказал пресс-секретарь секретариата кабинета министров.

Власти Соединенного королевства призвали граждан воздержаться от возложения цветов.

В свою очередь, королевская семья просит подданных сделать пожертвование в благотворительную организацию вместо покупки букета.

Выразить скорбь и поддержку семье принца Филиппа все желающие смогут, написав в онлайн-книгу соболезнований. Как гласит пояснение, королевская семья получит подборку посланий от подданных. Издание будет затем храниться в Королевском архиве.

Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия. В этом году ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он находился в больницах почти месяц. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого, он был выписан и оставался в Виндзоре.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.