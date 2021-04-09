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Британцев из-за пандемии призвали не возлагать цветы в память о принце Филиппе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Подданные Великобритании несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку в память скончавшегося супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, но власти призывают этого не делать, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, пишут британские СМИ.

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"Несмотря на то, что это чрезвычайно трудное время для многих, мы просим общественность не собираться у королевских резиденций и продолжать придерживаться советов органов здравоохранения, в том числе избегать собраний большими группами и минимизировать количество поездок", - сказал пресс-секретарь секретариата кабинета министров.

Власти Соединенного королевства призвали граждан воздержаться от возложения цветов.

В свою очередь, королевская семья просит подданных сделать пожертвование в благотворительную организацию вместо покупки букета.

Выразить скорбь и поддержку семье принца Филиппа все желающие смогут, написав в онлайн-книгу соболезнований. Как гласит пояснение, королевская семья получит подборку посланий от подданных. Издание будет затем храниться в Королевском архиве.

Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия. В этом году ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он находился в больницах почти месяц. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого, он был выписан и оставался в Виндзоре.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.

Великобритания Букингемский дворец Принц Филипп

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