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Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце
Сотрудники полиции у больницы святого Варфоломея, где находится на лечении герцог Эдинбургский Филип
Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании - 99-летний принц Филипп - успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Герцог Эдинбургский накануне (3 марта) успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца в больнице Святого Варфоломея", - говорится в заявлении канцелярии королевского дворца.

В документе отмечается, что "Его Королевское Высочество останется на несколько дней в госпитале для лечения, отдыха и восстановления".

Герцог Эдинбургский в настоящее время проходит лечение в больнице Святого Варфоломея, туда его перевезли 1 марта из больницы короля Эдуарда VII.

Накануне сообщалось, что он идет на поправку. В Букингемском дворце указали, что "врачи продолжат его лечение от инфекции, а также будут проводить проверку и наблюдение за уже существующими проблемами с сердцем".

Супруг Елизаветы II находится в больницах уже больше двух недель, это самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован.

Принца доставили в больницу 17 февраля из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба получили прививки от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.

Принц Филипп Елизавета II Великобритания

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