В парижском Диснейленде можно будет привиться от коронавируса

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В парижском Диснейленде в отеле Disney Newport Bay откроется пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать только по выходным, подтвердила префектура департамента Сена и Марна. Об этом пишет Le Parisien.

Привиться там смогут все желающие, но по предварительной записи онлайн через сайт Doctolib. Предполагается, что в день, с 9:30 до 12:30 там будут ставить вакцину как минимум тысяче человек, это будет препарат производства Pfizer. Работать в пункте будут пожарные и спасатели соответствующей службы департамента.

Всего в департаменте работают 12 центров вакцинации.

Диснейленд закрывался весной из-за пандемии, возобновлял работу летом, и с 30 октября он снова был закрыт на неопределенный срок.

Правительство Франции 25 марта объявило о решении развернуть 35 "гигантских вакцинодромов" по всей стране, чтобы ускорить вакцинацию.