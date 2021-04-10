Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
на 10.04В России 4 632 688+8 704В мире 134 691 380+748 045

Принца Филиппа похоронят 17 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Церемония похорон принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II, состоится 17 апреля в 15:00 местного времени (17:00 мск) в часовне Святого Георгия в Виндзоре, объявил Букингемский дворец.

По воле принца гроб с его телом не будет выставлен для прощания. Кроме того, похороны будут носить королевский, а не государственный статус - на церемонию соберутся лишь представители королевской семьи.

В период траура до похорон королева не будет принимать участия в общественных и частных мероприятиях, а также давать согласие на законы.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

Умер муж Елизаветы II принц Филипп

15
Принц Филипп во время последнего публичного мероприятия с его участием на параде королевских морских пехотинцев перед Букингемским дворцом. 2007 год.Официальный портрет принца Филиппа в Виндзорском замке кисти художника Ральфа Хейманса. 2017 год.Принц Гарри и принц Филипп во время матча Чемпионата мира по регби в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании вместе с мужем посещают арт-мемориал жертвам Первой мировой войны Лондоне. 2014 год.Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в Виндзорском замке. 2014 год.Во время парада конной гвардии в Лондоне. 2009 год.Королева Елизавета II и принц Филипп на государственном открытии парламента. 2007 год.Герцог Эдинбургский беседует с аборигенами в Австралии. 2002 год.Принц Филипп с актерами мюзикла "Чикаго" в Лондоне. 1999 год.Cупруг королевы Великобритании на яхте на севере острова Уайт, Англия. 1996 год.Елизавета II и ее супруг посещают Великую Китайскую стену. 1986 год.Герцог Эдинбургский во время визита в Тувалу. 1982 год.Королевская чета в поместье Балморал в Шотландии во время своей Серебряной свадьбы. 1972 год.Принц Филипп и королева Елизавета II на борту самолета. 1969 год.Королева Елизавета II и принц Филипп позируют для портрета в Букингемском дворце. 1958 год.
Принц Филипп во время последнего публичного мероприятия с его участием на параде королевских морских пехотинцев перед Букингемским дворцом. 2007 год.
Великобритания Елизавета II принц Филипп

Новости по теме

Новости

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Что произошло за день: суббота, 10 апреля

Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу

Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу

Вертолет НАСА в воскресенье совершит первый полет на Марсе

Вертолет НАСА в воскресенье совершит первый полет на Марсе

Ростуризм заявил о контроле ситуации с аварией автобуса в Анталье

Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Трое россиян попали в больницу после ДТП в турецкой Анталье

Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке "Спутника V"

Беспорядки продолжились в Северной Ирландии в ночь на субботу

Беспорядки продолжились в Северной Ирландии в ночь на субботу

В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка

В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');