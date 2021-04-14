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Елизавета II вернулась к королевским обязанностям после смерти супруга

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II провела в Виндзорском замке первую церемонию с момента кончины своего супруга принца Филиппа, сообщает в среду газета The Guardian.

По информации издания, королева участвовала в мероприятии, посвященном официальному сложению полномочий с лорда-камергера Уильма Пила.

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За неделю до кончины принца Филиппина полномочия Пила были переданы бывшему начальнику разведки MI5 - Эндрю Паркеру.

Лорд-камергер или лорд Чемберлен - высшая придворная должность. В его введении находится хозяйственная деятельность королевского двора.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруга королевы когда-либо госпитализировали.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

Умер муж Елизаветы II принц Филипп

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Принц Филипп во время последнего публичного мероприятия с его участием на параде королевских морских пехотинцев перед Букингемским дворцом. 2017 год.Официальный портрет принца Филиппа в Виндзорском замке кисти художника Ральфа Хейманса. 2017 год.Принц Гарри и принц Филипп во время матча Чемпионата мира по регби в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании вместе с мужем посещают арт-мемориал жертвам Первой мировой войны Лондоне. 2014 год.Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в Виндзорском замке. 2014 год.Во время парада конной гвардии в Лондоне. 2009 год.Королева Елизавета II и принц Филипп на государственном открытии парламента. 2007 год.Герцог Эдинбургский беседует с аборигенами в Австралии. 2002 год.Принц Филипп с актерами мюзикла "Чикаго" в Лондоне. 1999 год.Cупруг королевы Великобритании на яхте на севере острова Уайт, Англия. 1996 год.Елизавета II и ее супруг посещают Великую Китайскую стену. 1986 год.Герцог Эдинбургский во время визита в Тувалу. 1982 год.Королевская чета в поместье Балморал в Шотландии во время своей Серебряной свадьбы. 1972 год.Принц Филипп и королева Елизавета II на борту самолета. 1969 год.Королева Елизавета II и принц Филипп позируют для портрета в Букингемском дворце. 1958 год.
Принц Филипп во время последнего публичного мероприятия с его участием на параде королевских морских пехотинцев перед Букингемским дворцом. 2017 год.
Великобритания Елизавета II

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