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В порт Судана зашел российский разведывательный корабль

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" зашел в Порт-Судан на Красном море, где создается база ВМФ РФ, сообщил в соцсетях ресурс Asian OSINT, публикующий его фотографии в порту.

На них видно, как российский корабль с помощью портового буксира швартуют к причалу в Судане.

"Иван Хурс" 30 марта вышел из Черного моря в акваторию Средиземноморья, а затем проследовал в направлении Суэцкого канала.

Как сообщал "Интерфакс", 18 марта в Порт-Судан заходил ракетный корвет "Стойкий" ВМФ РФ в сопровождении танкера "Кола".

В конце февраля в Порт-Судан впервые зашел фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович".

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Как сообщали в пресс-службе Черноморского флота, создание на территории Судана такого пункта отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

Сейчас у России за рубежом имеется только одна военно-морская база, которая располагается в сирийском порту Тартус.

Судан Иван Хурс

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