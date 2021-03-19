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Еще один российский боевой корабль зашел в Судан, где создают базу ВМФ РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ракетный корвет "Стойкий" Военно-морского флота РФ в четверг зашел в порт Судана на Красном море в сопровождении танкера "Кола", следует из данных международной автоматической идентификационной системы (AIS).

В миреРФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. ОбобщениеРФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. ОбобщениеЧитать подробнее

В Порт-Судане на Красном море, где находятся корабли, планируется создание пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Ранее в ходе дальнего похода корабли "Стойкий" и "Кола" заходили в оманский порт Салала для пополнения запасов.

Этот отряд кораблей Балтфлота вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря прошлого года. Он, в частности, провел совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

В конце февраля в Порт-Судан впервые зашел фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович".

Военно-морской флот России создает пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) на Красном море. В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

Судан Россия ВМФ РФ

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