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Овчарка Байдена пройдет курс дрессировки из-за проблем с поведением

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор (в переводе с английского - "майор" или "главный"), несколько раз пытавшаяся покусать людей, пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса.

"Частные уроки дрессировки пройдут в Вашингтоне, ожидается, что они продлятся несколько недель", - сказал Лароса порталу ITK.

В марте Мейджор вместе со второй собакой президента по кличке Чемп вернулся в Белый дом после того, как в течение некоторого времени проходил корректировку поведения в Делавэре - в частном доме Байдена.

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Однако, по данным американских СМИ, после возвращения в Белый дом Мейджор во время прогулки вновь укусил человека. Таким образом, за время президентства Байдена "жертвами" его овчарки стали как минимум два человека.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила инцидент тем, что собаки пока еще привыкают к новым условиям жизни и новым людям. По ее словам, Мейджор во время одного из инцидентов "был удивлен присутствием незнакомого человека и среагировал так, что это привело к незначительной травме".

Сам Байден говорил, что Мейджор - "славная собака", которой попросту сложно привыкнуть к тому, что по Белому дому все время ходят незнакомые ей люди. "Стоит только свернуть за угол, и там вы видите пару человек, которых вообще не знаете", - сказал президент во время одного из интервью. "Вот он (Мейджор - ИФ) и начинает защищать территорию", - пояснил Байден.

США Джо Байден

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