С покусавшей человека собакой Байдена начал работать кинолог в Делавэре

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что его овчарка по кличке Мейджор, недавно покусавшая сотрудника Секретной службы в Белом доме, пока что проходит дрессировку в штате Делавэр.

"Собака тренируется кинологом у нас дома в Делавэре", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста телеканала АВС о том, где сейчас находится Мейджор.

"Он милый пёс. 85% людей здесь любят его. И все, что он делает, - это лижет их и виляет хвостом", - отметил американский лидер.

Ранее в марте один из источников сообщил телеканалу CNN, что собака Байдена покусала сотрудника Секретной службы США.

Однако сам президент заявил, что "Мейджор не кусал никого". Байден также не рассказал, вернется ли собака обратно в Белый дом или останется в Делавэре.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила инцидент тем, что собаки пока еще привыкают к новым условиям жизни и новым людям. По ее словам, Мейджор "был удивлен незнакомым человеком и среагировал так, что это привело к незначительной травме".

Помимо Мейджора, которого президентская чета взяла из приюта, у Байденов есть еще одна собака по кличке Чемп.