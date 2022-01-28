Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

Президент США назначил главным мышеловом Белого дома кошку Уиллоу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Белом доме поселилась кошка, президент США Джо Байден предупреждал об этом еще в апреле. Об этом сообщает АР со ссылкой на преcc-cекретаря жены президента Майкла Ларозу. В президентской резиденции не было кошек с 2009 года.

"Первую кошку США" зовут Уиллоу (Willow), ей два года, окрас - табби. Джилл Байден дала ей имя в честь города Уиллоу-Гроув в Пенсильвании, кошка родилась там на ферме.

"Уиллоу обустраивается в Белом доме с любимыми игрушками, лакомствами и у нее теперь есть большое пространство для исследования и обнюхивания", - сказал Лароза.

Джилл Байден решила взять Уиллоу во время предвыборной кампании мужа. В 2020 году когда Джилл выступала перед избирателями, ее речь прервал котенок, который прыгнул на сцену. Хозяин фермы, на которой жила кошка, немедленно уступил ее миссис Байден. После избрания мужа президентом Джилл пообещала, что привезет кошку в Белый дом. Однако переезд пришлось отложить.

В апреле 2021 года Байдены сообщили о скором появлении кошки в резиденции в эфире телешоу. Президент дал понять, что это была не его идея.

Сейчас в Белом доме живет щенок немецкой овчарки Коммандер. Президент в декабре рассказал, что щенка ему подарил на день рождения брат Джеймс. Раньше у Байденов было еще две овчарки. Мейджо в Белом доме стал вести себя агрессивно, его отправляли на перевоспитание к кинологу, но в итоге решили отправить жить к друзьям семьи в более спокойную обстановку. Тринадцатилетний Чемп умер летом 2021 года.

Последний "первой кошкой США" была Индия, которая жила в семье президента Джорджа Буша-младшего до 2009 года. У Буша-младшего также были собаки Барни и Мисс Бизли. У Барака Обамы были собаки. Дональд Трамп в Белом доме животных не заводил. У Билла Клинтона был пес Бадди и кот Сокс.

Джо Байден Джилл Байден Уиллоу Коммандер Майкл Лароза Вашингтон Пенсильвания

Новости по теме

Байдены заведут кошку

Новости

Молдавия повысила тариф на газ для населения на 38%

Молдавия повысила тариф на газ для населения на 38%

Германия вышлет российского дипломата по подозрению в шпионаже

Германия вышлет российского дипломата по подозрению в шпионаже

Лавров заявил, что Киев не контролирует огромное число своих военных в Донбассе

Лукашенко заявил, что не "забронзовел" и готов уйти на покой

Токаев избран лидером казахстанской партии власти "Нур Отан"

Токаев избран лидером казахстанской партии власти "Нур Отан"

Киев насчитал около 112 тыс. военных РФ на границе с Украиной

ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года

Великобритания и ЕС рассматривают санкции против новых газовых проектов РФ

Великобритания и ЕС рассматривают санкции против новых газовых проектов РФ
Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 366 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 366 млн человек

Двое граждан Таджикистана погибли в результате конфликта на границе с Киргизией

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });