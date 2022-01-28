Президент США назначил главным мышеловом Белого дома кошку Уиллоу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Белом доме поселилась кошка, президент США Джо Байден предупреждал об этом еще в апреле. Об этом сообщает АР со ссылкой на преcc-cекретаря жены президента Майкла Ларозу. В президентской резиденции не было кошек с 2009 года.

"Первую кошку США" зовут Уиллоу (Willow), ей два года, окрас - табби. Джилл Байден дала ей имя в честь города Уиллоу-Гроув в Пенсильвании, кошка родилась там на ферме.

🐾I used to be a farm cat, I think that"s pawbably code for stray. My meowmy @FLOTUS named me Willow from Willow Grove, PA where I was born. I got noticed by meowmmy Jill Biden after I jumped up on stage, and interrupted her remarks during a campaign stop in PA. #COTUS pic.twitter.com/wztuqzj7B2 — The Oval Pawffice® 🇺🇸 DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) January 28, 2022

"Уиллоу обустраивается в Белом доме с любимыми игрушками, лакомствами и у нее теперь есть большое пространство для исследования и обнюхивания", - сказал Лароза.

Джилл Байден решила взять Уиллоу во время предвыборной кампании мужа. В 2020 году когда Джилл выступала перед избирателями, ее речь прервал котенок, который прыгнул на сцену. Хозяин фермы, на которой жила кошка, немедленно уступил ее миссис Байден. После избрания мужа президентом Джилл пообещала, что привезет кошку в Белый дом. Однако переезд пришлось отложить.

В апреле 2021 года Байдены сообщили о скором появлении кошки в резиденции в эфире телешоу. Президент дал понять, что это была не его идея.

Сейчас в Белом доме живет щенок немецкой овчарки Коммандер. Президент в декабре рассказал, что щенка ему подарил на день рождения брат Джеймс. Раньше у Байденов было еще две овчарки. Мейджо в Белом доме стал вести себя агрессивно, его отправляли на перевоспитание к кинологу, но в итоге решили отправить жить к друзьям семьи в более спокойную обстановку. Тринадцатилетний Чемп умер летом 2021 года.

Последний "первой кошкой США" была Индия, которая жила в семье президента Джорджа Буша-младшего до 2009 года. У Буша-младшего также были собаки Барни и Мисс Бизли. У Барака Обамы были собаки. Дональд Трамп в Белом доме животных не заводил. У Билла Клинтона был пес Бадди и кот Сокс.