Собак Байдена выдворили из Белого дома из-за агрессивного поведения

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена были вывезены из Белого дома из-за агрессивного поведения одной из них по отношению к охране и обслуживающему персоналу. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.

По имеющимся данным, овчарка по кличке Мейджор, которой три года, сильно укусила одного из сотрудников Секретной службы.

В связи с серьезностью инцидента на прошлой неделе собаки были отправлены из Белого дома в семейный дом Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Источники сообщили телеканалу, что Мейджор постоянно лаял, бегал и набрасывался на обслуживающий персонал и сотрудников службы безопасности Белого дома.

При этом старшая собака по кличке Чемп, которой уже 13 лет, вела себя вполне спокойно, не проявляла никаких агрессивных действий по отношению к охране и персоналу. Обе овчарки переехали в Белый дом через четыре дня после инаугурации Байдена в январе.