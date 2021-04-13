В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Золотое-5 в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военнослужащий Народной милиции погиб накануне, 12 апреля, от пули снайпера, сообщили в представительстве во вторник.

По данным ведомства, всего за прошедшие сутки зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

В сообщении представительства ЛНР в СЦКК отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Золотое-5 и Молодежное. По данным ведомства, при обстрелах украинские военные применяли гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сообщили в представительстве.

В свою очередь, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявили, что украинская армия обстреляла из минометов пригород Горловки.

"В 04:43 по поселку Шахты 6/7 (пригород Горловки) выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой представительства ДНР в СЦКК.

Со своей стороны, пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в фейсбуке сообщил о гибели военнослужащего ВСУ в результате подрыва на гранате. По данным пресс-центра на 7:00 утра 13 апреля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Двое военнослужащих получили ранения.

Там отметили, что недалеко от населенного пункта Южное противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а в районе населенного пункта Майорское дроны противника, пересекая линию разграничения, сбросили гранаты на позиции украинских подразделений, в результате чего один военнослужащий получил смертельные ранения.

По данным пресс-центра, всего за сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

В свою очередь, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали отсутствие тяжелого вооружения украинских военных в местах хранения, определенных в рамках договоренностей об отводе военной техники от линии соприкосновения в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе миссии.

"В двух местах размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах Луганской области 11 апреля Миссия отметила, что 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122мм) были в наличии, при этом вновь отсутствовали 10 противотанковых пушек (MT-12 "Рапира", 100 мм), 3 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 3 самоходные артиллерийские орудия (2С9 "Нона", 120 мм)", - говорится в сообщении.