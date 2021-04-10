В ЛНР заявили, что Киев публично зафиксировал обязательства по прекращению огня в Донбассе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Украинская сторона привела в соответствие с минскими договоренностями новую версию опубликованного комплекса дополнительных мер усиления перемирия в Донбассе, сообщил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

"Украина через восемь месяцев после подписания "Мер по усилению режима прекращения огня" наконец-то публично зафиксировала обязательства по их выполнению", - говорится в заявлении Дейнего, распространенном в субботу вечером.

Глава МИД ЛНР уточнил, что Киев "изменил текст заявления на сайте Минобороны, привел его в полное соответствие договоренностям, достигнутым 22 июля 2020 года, без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций".

"Этим шагом Украина публично зафиксировала ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, и мы это, безусловно, приветствуем", - заявил Дейнего.

Министр отметил, что в случае продолжения обстрелов и провокаций со стороны Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе или игнорирования Киевом координационного механизма для фиксирования нарушений "это будет воспринято как целенаправленная эскалация конфликта на Донбассе".

31 марта пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь сообщала, что Киев опубликовал новую версию комплекса дополнительных мер усиления перемирия в Донбассе, из которой исчез запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также ряд других пунктов, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня на линии соприкосновения.