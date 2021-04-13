Макрон примет Зеленского 16 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит во Францию, и 16 апреля встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе рабочего обеда, сообщает Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Переговоры пройдут на фоне роста напряженности в Донбассе и усиления российского военного присутствия у границ Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет обсудить с Макроном эскалацию в Донбассе и реформы на Украине. Офис президента Украины также сообщал, что планирует провести трехсторонний разговор Зеленского, Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

30 марта ситуацию на Украине обсудили Макрон, Меркель и президент России Владимир Путин.

13 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на западные границы в рамках контрольной проверки были успешно переброшены две российские армии и три соединения ВДВ. По его словам, это было сделано в ответ на угрозы со стороны НАТО. Проверка должна завершиться в течение двух недель.