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Москва еще не определила дату возвращения посла в Вашингтон

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сроки возвращения посла Анатолия Антонова в Вашингтон еще не обсуждаются, кроме того, нужно разобраться с тем, какую политику США намерены проводить на российском направлении, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он уточнил, что Антонов еще не завершил консультации в Москве, для которых его отзывали.

"Вчера у него проходили дополнительные встречи, и дальше они запланированы, в том числе на этой неделе", - сказал Рябков журналистам.

МИД 17 марта объявил, что Антонова отозвали в Москву на консультации, целью которых был анализ, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". Это решение было принято после того, как президент США Джо Байден в интервью ABC News плохо отозвался о России и президенте Владимире Путине. Дипломат покинул США 20 марта.

Посол США В Москве Джон Салливан Россию не покидал.

МИД США Сергей Рябков Анатолий Антонов Москва Вашингтон

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