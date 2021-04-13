МИД Украины опроверг подготовку к активным боевым действиям в Донбассе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не хочет войны в Донбассе, выразив благодарность НАТО за поддержку Украины.

"Мы не планируем никаких наступлений или эскалации. Украина преданна дипломатическим и политическим способам урегулирования конфликта (в Донбассе)", - сказал Кулеба во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

При этом он обвинил Россию в наращивании военного присутствия вдоль украинско-российской границы, в Крыму, Черном и Азовском море.

"Собравшись сегодня, мы пытаемся предотвратить ошибку, сделанную в 2014 году, когда Россия была готова действовать быстро и преследовать свои военные цели в Крыму и Донбассе, пока наши западные партнеры раздумывали над своей реакцией на то, что происходило на месте. Россия больше не сможет застать никого врасплох, Украина и наши друзья остаются бдительными... И как только Россия сделает безрассудный шаг или начнет виток насилия, это будет дорого стоить во всех смыслах", - сказал Кулеба.

Он заявил, что обсудил с генсеком, как НАТО и союзники могут поддержать Украину в этих обстоятельствах. "Каждое слово поддержки имеет значение, и мы ценим это. Однако нам также необходима очень практическая поддержка, и я ценю готовность генерального секретаря работать с нами над этим вопросом", - сказал министр.

"Когда вы спрашиваете меня, насколько далеко Россия может зайти, мой ответ: я не могу исключать ничего, но я считаю, что у нас есть все возможные инструменты не только для того, чтобы помешать России сделать один шаг вперед, но также чтобы заставить ее выйти из оккупированных территорий Украины", - заявил Кулеба.

Ранее в апреле главком ВСУ Руслан Хомчак также отверг предположения о том, что Украина якобы готовится к наступлению в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.