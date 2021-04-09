Главком ВСУ счел неприемлемым силовой путь решения проблемы Донбасса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак отверг предположения о якобы подготовке Украины к наступлению в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, назвав их дезинформацией.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", - заявил в пятницу главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что высшим военно-политическим руководством Украины определен политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный.

В то же время он заверил в готовности Вооруженных сил Украины к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Он обвинил Россию в искусственном обострении ситуации. "Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления. На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Мы не одни перед лицом врага", - отметил генерал.

Он заявил, что ВСУ "активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе". "Вооруженные Силы Украины принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск (сил), в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора", - отметил Хомчак.

Главком уточнил, что сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора. "Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия", - резюмировал Хомчак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что эскалация на Донбассе наблюдается с начала 2021 года - за этот период 20 украинских военнослужащих погибли и 57 были ранены. Он обвинял Россию в наращивании присутствия войск на границе с Украиной. "Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", - сказал глава государства.

Со своей стороны, в Кремле заявили, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны. "Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".