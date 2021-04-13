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Джонсон спрогнозировал рост смертности от COVID после снятия ограничений

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Снятие ограничений неминуемо приведет к росту госпитализаций и смертности от коронавируса COVID-19, предупредил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Нам удавалось снижать уровень заболеваемости, поддерживая режим самоизоляции. Теперь, когда мы снимаем ограничительные меры, результат неизбежно будет таким, что мы увидим больше случаев заражения и, к сожалению, больше госпитализаций и смертей", - цитируют Джонсона во вторник британские СМИ.

С 12 апреля в Великобритании смягчили большинство ограничений: заработали пабы, кафе и рестораны; открылись салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений. Между тем Джонсон ранее призвал британцев ответственно отнестись к смягчению антиковидных ограничений.

Ранее Джонсон сообщил, что по данным на 12 апреля более 7 млн человек в Великобритании завершили процесс вакцинации от COVID-19. Население Великобритании – около 66 млн человек

За время пандемии в Великобритании были выявлены более 4,3 млн случаев заражения коронавируса, свыше 127 тыс. человек скончались.

Великобритания Борис Джонсон

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